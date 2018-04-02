Уволенный главный следователь Бердска решил вернуть работу через суд — 2 года назад ему это удалось

Сергей Копырин вновь идёт в суд, чтобы его восстановили в должности главного следователя Бердска
Сергей Копырин вновь идёт в суд, чтобы его восстановили в должности главного следователя Бердска

Сергей Копырин, уволенный с поста руководителя следственного отдела по Бердску, заявил, что будет пытаться вернуть должность через суд. В начале 2016 года ему таким образом уже удалось восстановиться на работе и получить компенсацию в четверть миллиона рублей.


Увольнение руководителя бердского следственного отдела Сергея Копырина в СК подтвердили в конце прошлой недели — хотя причины сообщить отказались.


Как рассказал сегодня корреспонденту НГС сам Сергей Копырин, он до сих пор так и не получил приказа об увольнении.


«Приказа так и не поступило никакого — то есть некая выписка, заверенная сотрудниками отдела кадров, что якобы этот приказ был 26-м числом, от имени <…> подписанная председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным, в это время, как мы все знаем, он находился в городе Кемерово.


С учётом того, что вопреки Трудовому кодексу мне уже больше недели не вручают приказ, сейчас планирую обратиться в Центральный суд о признании увольнения незаконным», — пояснил Копырин.


Он подчеркнул, что не знает, за какое нарушение его уволили.


В иске он просит суд восстановить его на службе, а также взыскать с СУ СКР России по Новосибирской области 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.


«Как и в прошлый раз, всё произошло внезапно», — отметил Сергей Копырин, говоря о прошлом увольнении два года назад.


Копырин известен расследованиями скандальных дел с чиновниками и бизнесменами — его отдел занимался делом против мэра Бердска Ильи Потапова, он же занимался расследованием уголовного дела в отношении бердского бизнесмена Виктора Голубева. В конце 2015 года Копырина неожиданно отправили в отставку якобы из-за критики руководства.


Тогда он сумел через суд добиться восстановления на работе. Также ему выплатили компенсацию в размере 260 тысяч рублей. Вскоре после своего возвращения Копырин подробно рассказал в интервью НГС об обстоятельствах увольнения

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