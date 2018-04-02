Выехавший на встречку грузовик устроил аварию на трассе: три человека в больнице

После ДТП в больницу попали три человека: водитель «Газели» и пассажиры обеих машин 
После ДТП в больницу попали три человека: водитель «Газели» и пассажиры обеих машин 

Вечером 1 апреля три человека пострадали в аварии с грузовой «Газелью» и «Тойотой Марк 2» на Чуйском тракте в Новосибирской области.


«Они все доставлены в больницу», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Авария произошла в 19:45 на 67-м километре трассы Р256 в Искитимском районе. Как пояснили в Госавтоинспекции, 45-летний водитель ГАЗ-3302 ехал со стороны Черепаново в направлении Новосибирска. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной «Тойотой Марк 2» с 32-летней женщиной за рулём.


В ГИБДД уточнили, что оба водителя были трезвыми.


Травмы в ДТП получили три человека. Водитель грузовика и 34-летний пассажир «Тойоты» попали в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. У 32-летнего пассажира «Газели» врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, также он порезал лоб. 


На прошлой неделе женщина получила травму головы в ДТП на выезде из села Новолуговое под Новосибирском: в аварии сошлись Toyota, Lifan X60 и ВАЗ-2114.

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