Из-за ДТП на площади Маркса встали трамваи

Две недели назад ДТП с участием Renault Logan и Toyota Caldina остановило движение трамваев на перекрёстке Станиславского и Вертковской. Авария произошла из-за того, что водитель «Тойоты» при развороте не пропустил вторую машину .

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).



Ольга Хмелевская

Фото Стаса Соколова (1, 2), читателя НГС (3), maps.nskgortrans.ru (4)