Из-за ДТП на площади Маркса встали трамваи

Авария заблокировала путь трамваям нескольких маршрутов
Авария заблокировала путь трамваям нескольких маршрутов

Утром 2 апреля в Новосибирске попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса. 


Аварию на трамвайных путях возле дома № 1 на улице Сибиряков-Гвардейцев корреспондент НГС заметил около 9 часов утра. Движение трамваев оказалось заблокировано.


По данным сайта ЦУГАЭТ, всего рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев маршрутов № 2, 15 и 18.


На месте работает экипаж ДПС
На месте работает экипаж ДПС


ДТП случилось напротив МФК «Сан Сити»
ДТП случилось напротив МФК «Сан Сити»


Рядом с местом аварии скопилось несколько трамваев
Рядом с местом аварии скопилось несколько трамваев


Две недели назад ДТП с участием Renault Logan и Toyota Caldina остановило движение трамваев на перекрёстке Станиславского и Вертковской. Авария произошла из-за того, что водитель «Тойоты» при развороте не пропустил вторую машину.

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