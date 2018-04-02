Из-за ДТП на площади Маркса встали трамваи
Утром 2 апреля в Новосибирске попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса.
Аварию на трамвайных путях возле дома
По данным сайта ЦУГАЭТ, всего рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев маршрутов № 2, 15 и 18.
Две недели назад ДТП с участием Renault Logan и Toyota Caldina остановило движение трамваев на перекрёстке Станиславского и Вертковской. Авария произошла из-за того, что водитель «Тойоты» при развороте не пропустил вторую машину.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова (1, 2), читателя НГС (3), maps.nskgortrans.ru (4)