Фильм Андрея Звягинцева уступил конкуренту Гран-при кинопремии «Ника»

Фильм «Нелюбовь» не получил ни одной статуэтки 
Фильм «Нелюбовь» не получил ни одной статуэтки 

Ночью 2 апреля в Москве состоялась церемония вручения престижной кинематографической премии «Ника» — фильм новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендовал на победу в шести номинациях, но в итоге не выиграл ни в одной.


«Лучшим игровым фильмом 2017 года по версии жюри национальной кинопремии "Ника" стала картина Бориса Хлебникова "Аритмия"», — передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на церемонии награждения в «Вегас Сити Холле».


Всего, по данным сайта кинопремии, на Гран-при претендовали шесть картин, в том числе и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Также фильм новосибирского режиссёра номинировали на премию «Ника» в категориях «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая работа звукорежиссёра», но все статуэтки в итоге достались конкурентам.


Как сообщает «Интерфакс», лучшим режиссёром стал Борис Хлебников за фильм «Аритмия». Эта же картина победила в номинации «Лучшая сценарная работа». Фильм «Салют-7» отметили за лучшую операторскую работу. За музыку к фильму наградили Владимира Дашкевича («Три сестры»), а лучшей работой звукорежиссёра признали Сергея Чупрова (фильм «Большой»).


«Нелюбовь» — одна из самых титулованных российских лент последних лет. Работа Андрея Звягинцева получила две премии Европейской киноакадемиипрестижную французскую кинопремию «Сезар»национальную премию «Золотой орёл» в номинации «Лучшая режиссёрская работа». Кроме того, картина была номинирована на «Оскар», но в итоге осталась без награды — лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Фантастическая женщина» чилийского режиссёра Себастьяно Лелио. 

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