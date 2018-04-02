KIA показала свой «Мерседес» S-класса

KIA Motors представила новое поколение представительского седана K900 (в России KIA Quoris). Автомобиль обзавелся более выразительной радиаторной решеткой, новыми фарами, а задние фонари вместе с характерными обводами кузова отсылают нас теперь к автомобилям Mercedes. Ранее Quoris был похож на BMW 7-й серии. Именно в сегмент этих автомобилей пытается зайти новый корейский премиум.









«Передние сиденья имеют как обогрев, так и вентиляцию. Доступен вариант водительского сиденья с 20 направлениями регулировки. Сиденье второго ряда за спиной водителя может быть отрегулировано по 12 направлением, а за передним пассажиром – по 14», — рассказали в пресс-службе KIA. Салон автомобиля отделан металлом, различными сортами дерева и натуральной кожей. На центральной консоли установлен 12,3-дюймовый сенсорный экран, на приборной панели может быть 7-дюймовый цветной дисплей или полностью цифровая 12,3-дюймовая TFT-панель.









Quoris получил системы кругового обзора, мониторинга слепых зон, поддержания движения в полосе, предотвращения фронтальных столкновений, контроля внимания водителя. Силовой агрегат — бензиновый 3,3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом (365 л.с.). Мотор работает с 8-ступенчатой АКП, а система постоянного полного привода оснащена функцией динамического перераспределением тяги. Напомним, в Новосибирске автомобили KIA продают два дилера — компании «Сармат» и «Мегапарк». Цена на предыдущее поколение Quoris сейчас в максималке составляет 3,8 млн рублей, в то время как конкуренты от Mercedes и BMW стоят по 7-9 миллионов.









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