Водитель грузовика протаранил «Тойоту» в центре Новосибирска

Авария произошла в 18:30 рядом с домом по адресу Писарева, 80
Авария произошла в 18:30 рядом с домом по адресу Писарева, 80

Сегодня вечером на улице Писарева произошла авария с участием грузовика MAN и легковушки Toyota Crown.


По информация службы аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, автомобили двигались друг за другом по улице Писарева.


«Toyota остановилась на запрещающий сигнал светофора у дома [по адресу] Писарева, 80 и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля», — сообщает «Автоспас».


Как сообщают аваркомы, водитель грузовика объяснил столкновение тем, что не успел затормозить из-за того, что ненадолго заглянул в телефон. Пострадавших нет.


Сегодня вечером в Первомайском районе пенсионер за рулём Toyota выезжал с заправки недалеко от микрорайона «Весенний» и попал в тройное ДТП. Свою вину мужчина не признал.

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