Водитель грузовика протаранил «Тойоту» в центре Новосибирска
Сегодня вечером на улице Писарева произошла авария с участием грузовика MAN и легковушки Toyota Crown.
По информация службы аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, автомобили двигались друг за другом по улице Писарева.
«Toyota остановилась на запрещающий сигнал светофора у дома [по адресу] Писарева, 80 и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля», — сообщает «Автоспас».
Как сообщают аваркомы, водитель грузовика объяснил столкновение тем, что не успел затормозить из-за того, что ненадолго заглянул в телефон. Пострадавших нет.
Сегодня вечером в Первомайском районе пенсионер за рулём Toyota выезжал с заправки недалеко от микрорайона «Весенний» и попал в тройное ДТП. Свою вину мужчина не признал.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск