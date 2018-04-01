Волейбол: «Локомотив-ЦИВС» обыграл «Белогорье-2» и стал чемпионом Молодежной лиги
Новосибирские волейболисты из команды «Локомотив-ЦИВС» на выезде обыграли команду «Белогорье-2» (Белгород) во втором туре молодежной лиги чемпионата России.
Встреча с «Белогорье-2» проходила в Белгороде и завершилась счётом 3:0 в пользу новосибирских волейболистов.
«Таким образом, в Белгороде завершился второй тур финального этапа чемпионата России Молодёжной лиги. По его итогам "Локомотив-ЦИВС" набрал 29 очков и стал чемпионом, опередив ближайшего преследователя на 11 очков!», — сообщает официальный сайт ВК «Локомотив».
Лучшим по статистике стал Евгений Волков, набравший 17 очков, 14 очков в активе Максима Сапожкова.
Несколько дней назад «Локомотив-ЦИВС» победил нижневартовский «Университет». Итог встречи — 3:0 в пользу новосибирцев.
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Сергей Жигальцев
Фото lokovolley.ru