Пенсионер на «Тойоте» выехал с заправки и попал в тройное ДТП

ДТП произошло в 19:00, сообщает «Автоспас»
ДТП произошло в 19:00, сообщает «Автоспас»

Сегодня вечером в Первомайском районе в столкновении сошлись автомобили «ВАЗ 2107», Toyota и BMW.


Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, «ВАЗ 2107» и BMW двигались со стороны Разъезда Иня в сторону микрорайона «Весенний»: «Семерка» в правом, BMW — в левом.


«В это время Toyota выехала на большой скорости с заправки по адресу Первомайская, 53. "Семерка" и BMW резко затормозили, "ВАЗ" залетел задом в левый ряд и BMW врезался в него», — сообщает «Автоспас».


Пенсионер на Toyota свою вину не признает, пишут аваркомы. Авария обошлась без пострадавших.


Напомним, вчера днём под Димитровским мостом произошло ДТП с участием автомобиля Subaru и грузовика Mitsubishi. От удара Subaru отлетел в опору моста.

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