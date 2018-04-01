Пенсионер на «Тойоте» выехал с заправки и попал в тройное ДТП
Сегодня вечером в Первомайском районе в столкновении сошлись автомобили «ВАЗ 2107», Toyota и BMW.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, «ВАЗ 2107» и BMW двигались со стороны Разъезда Иня в сторону микрорайона «Весенний»: «Семерка» в правом, BMW — в левом.
«В это время Toyota выехала на большой скорости с заправки по адресу Первомайская, 53. "Семерка" и BMW резко затормозили, "ВАЗ" залетел задом в левый ряд и BMW врезался в него», — сообщает «Автоспас».
Пенсионер на Toyota свою вину не признает, пишут аваркомы. Авария обошлась без пострадавших.
Напомним, вчера днём под Димитровским мостом произошло ДТП с участием автомобиля Subaru и грузовика Mitsubishi. От удара Subaru отлетел в опору моста.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск