Мэрия признала необходимость капитального ремонта улицы в Советском районе

Дорога утопает в воде, пожаловался 25 марта житель Советского района Антон Чеснаков. На присланном читателем снимке хорошо видны недостатки дорожного полотна

Пресс-служба мэрии Новосибирска ответила на официальный запрос НГС. В муниципалитете признали: улица Софийская (Советский район) действительно нуждается в ремонте.







Напомним, на прошлой неделе один из жителей района пожаловался на ужасное состояние улицы Софийской. По словам Антона Чеснакова, дорога буквально утопает в воде.







«Дорога утопает в воде, разбивается каждую весну, мэрия нас мучает, каждый год делая заплатки по всей улице Софийской от начала до самого конца, до конечной автобуса. <…> Тем более, сейчас ситуация сильно ухудшилась, так как с недавних пор продолжение улицы Софийской входит в Ордынскую трассу», — сетует новосибирец», — рассказал корреспонденту НГС мужчина.







Редакция направила официально письмо в адрес пресс-службы муниципалитета с просьбой прокомментировать ситуацию. В официальном ответе мэрия признала: улица Софийская нуждается в ремонте.







«Администрацией Советского района как органом местного самоуправления проводятся работы по выявлению дорог, участков дорог на территории района, состояние которых находится в неудовлетворительном состоянии. По заключению специалистов ул. Софийская требует капитального ремонта», — пишет пресс-служба.







По информации мэрии, ремонт Софийской будет рассмотрен при формировании планов на 2019 год.







«Ремонт ул. Софийской будет рассмотрен при формировании планов на 2019 год после определения лимитов финансирования. В план ремонта в первую очередь включаются участки дорог, определенные наказами избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска, голосованием жителей "Выбери дорогу для ремонта", и участки, не отвечающие транспортно-эксплуатационным характеристикам. Капитальный ремонт участков дорожного полотна по ул. Софийской вошел в наказ избирателей депутату Совета депутатов города Новосибирска Фельдбушу А. В. со сроком реализации – 2019, 2020 гг. При выделении лимитов финансирования будет ремонтироваться силами и средствами МКУ "УДС". Дополнительно сообщаем, что для обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно в весенний и летний периоды силами МКУ «ДЭУ Советского района» на ул. Софийской выполняется поддерживающий (ямочный) ремонт участков дорожного полотна», — отмечает мэрия.





Софийская — не единственная улица, на которую жалуются жители Новосибирска. Сегодня НГС писали о жалобе жителя микрорайона «Стрижи» на опасный проезд на улице Кубовая. Алексей Галаватский уверен: родители и дети рискуют попасть под машину. Власти придерживаются иного мнения. По их словам, дорога находится в удовлетворительном состоянии.

