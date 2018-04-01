Новосибирец пожаловался на опасную дорогу — власти считают, что она в порядке

Житель микрорайона «Стрижи» Алексей Главатский пожаловался в администрацию Центрального округа на опасный проезд на улице Кубовая — ему ответили, что дорога находится в удовлетворительном состоянии. Копии обращения и ответа властей есть в распоряжении редакции.







Вдоль проезда нет тротуара, а машины опасно скользят на льду

Проблемный проезд находится между домами на улице Кубовая, 105 и 107 и тянется около 200 м вдоль хоккейной коробки и детского сада.







«Снег в течение зимы складировался на обочине дороги. При таянии этих гор снега, вся вода бежит на дорогу.В утренние и вечернее время по дороге пройти невозможно.При снижении температуры, вода замерзает и дорога превращается в сплошной каток.По дороге ездят машины, а рядом вход в дет.сад.Родители и дети постоянно рискуют, либо попасть под машину, либо при падении получить травму», — описал проблему новосибирец в сообщении в администрацию (орфография и пунктуация сохранены).





Там, где лёд сошёл, показались ямы





30 марта Алексей Главатский получил ответ от властей. Согласно письму, внутриквартальный проезд обслуживает МКУ «Центральное», в последний раз уборку проводили 17 марта, и сейчас он находится в удовлетворительном санитарном состоянии.







На следующий день новосибирец с камерой прошёл по дороге, чтобы зафиксировать её состояние. По фото и видео видно ледяную колею на асфальте, а в тех местах, где лёд сошёл, заметны ямы. Заскользивший на льду грузовик опасно съехал в сторону проходившей мимо девушки — тротуара в этой части проезда нет.







Грузовик сначала едва не задел пешехода, заскользив по льду, а потом просто забуксовал в колее





«Девушке повезло, что не попала под машину, а если бы был ребёнок?» — прокомментировал Главатский в сообщении в редакцию НГС.







Ранее колея на дороге послужила причиной нескольких аварий на Бердском шоссе и вызвала интерес у прокуратуры — после проверки она направила в суд иск к мэрии Новосибирска.

