В Кузбассе сменилось руководство: на место Тулеева назначен его зам

Сергей Цивилёв (справа) совсем недавно встречался с Владимиром Путиным — в конце февраля они обсудили развитие угледобычи в Кузбассе
Сергей Цивилёв (справа) совсем недавно встречался с Владимиром Путиным — в конце февраля они обсудили развитие угледобычи в Кузбассе


Владимир Путин 1 апреля принял отставку Амана Тулеева, в последние 20 лет руководившего Кемеровской областью, — тем же указом временным главой региона он назначил бывшего заместителя Тулеева Сергея Цивилёва. Указ опубликован на сайте президента России.


В документе указано, что Аман Тулеев решил покинуть пост по собственному желанию. Его отставки ранее на стихийном митинге требовали жители Кемерово, где в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека и пострадали 79, большинство из них — дети. 


Сегодня администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение Тулеева, в котором он поблагодарил жителей Кузбасса «за то, что всегда были рядом, в горе, в радости», поклонился и пожелал мира и добра.


«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя», — заявил он.


1 апреля администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение бывшего губернатора к жителям


57-летний Сергей Цивилёв ранее занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. По информации с сайта Кемеровской администрации, он получил два высших образования: военное инженерное и экономическое, 16 лет руководил юридической фирмой, с 2014 по 2018 год был гендиректором «Угольной компании «Колмар». 


27 марта на стихийном митинге после пожара Сергей Цивилёв встал на колени перед толпой и попросил прощения у родственников погибших и пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня».

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