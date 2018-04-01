Для кофе «Дурачино» хорошо подошла бы акция: купи два напитка по цене трех и получи трубочку в подарок





Сеть кофеен-кондитерских Kuzina сегодня, 1 апреля, будет продавать напиток «Дурачино». Это название руководители «Кузины» нашли в комментариях на НГС.







Кофейный напиток «Дурачино» будет продаваться только 1 апреля во всех заведениях сети, сообщила руководитель «Кузины» Евгения Головкова. «Дурачино» — это обычный капучино с бананово-ореховым сиропом. Стоить он будет так же как обычный капучино с сиропом.







Как рассказала Головкова, название новинки она увидела в комментариях на НГС под новостью о напитке «Цветучино» (капучино с цветочным сиропом), название которого «Кузина» зарегистрировала как торговую марку. Комментатор, правда, предлагал продавать его за 5000 рублей.







Кофейни нечасто экспериментируют с названиями, предпочитая варьировать только ингредиенты привычных напитков. Единственное придуманное в России имя кофейного напитка — раф — появилось в Москве ещё в начале 90-х. Попытку переименовать американо в «руссиано» на волне шутливого предложения, которое прозвучало в 2016 году на заседании Евразийского межправительственного совета, предпринимали несколько заведений и сетей. Но сейчас это название уже нигде не используется.