В новосибирской кофейне появился новый напиток — его название придумали комментаторы НГС

Для кофе «Дурачино» хорошо подошла бы акция: купи два напитка по цене трех и получи трубочку в подарок
Для кофе «Дурачино» хорошо подошла бы акция: купи два напитка по цене трех и получи трубочку в подарок


Сеть кофеен-кондитерских Kuzina сегодня, 1 апреля, будет продавать напиток «Дурачино». Это название руководители «Кузины» нашли в комментариях на НГС.


Кофейный напиток «Дурачино» будет продаваться только 1 апреля во всех заведениях сети, сообщила руководитель «Кузины» Евгения Головкова. «Дурачино» — это обычный капучино с бананово-ореховым сиропом. Стоить он будет так же как обычный капучино с сиропом.


Как рассказала Головкова, название новинки она увидела в комментариях на НГС под новостью о напитке «Цветучино» (капучино с цветочным сиропом), название которого «Кузина» зарегистрировала как торговую марку. Комментатор, правда, предлагал продавать его за 5000 рублей.


Кофейни нечасто экспериментируют с названиями, предпочитая варьировать только ингредиенты привычных напитков. Единственное придуманное в России имя кофейного напитка — раф — появилось в Москве ещё в начале 90-х. Попытку переименовать американо в «руссиано» на волне шутливого предложения, которое прозвучало в 2016 году на заседании Евразийского межправительственного совета, предпринимали несколько заведений и сетей. Но сейчас это название уже нигде не используется. 

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