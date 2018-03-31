Футбол: ФК «Сибирь» всухую разгромил «Химки»

Главный тренер ФК «Сибирь» Сергей Кирсанов: «Каждый матч мы играем на максимуме наших сил».
Главный тренер ФК «Сибирь» Сергей Кирсанов: «Каждый матч мы играем на максимуме наших сил».

Новосибирские футболисты одержали сегодня победу над подмосковным клубом «Химки» со счетом 2:0. Оба гола забил Максим Житнев: первый на 18-й минуте встречи с пенальти, второй – на 74-й минуте игры.


«Мы ожидали, что игра будет трудной для нас... Наша команда бьётся за очки, у всех есть желание подняться как можно выше в турнирной таблице. Каждый матч мы играем на максимуме наших сил», - сообщил главный тренер ФК «Сибирь»Сергей Кирсанов на пресс-конференции главных тренеров по итогам матча.


«Победа для нас важна, тем более, что она всего вторая за 5 весенних матчей. Ребята хотели порадовать и болельщиков, и своих родных. Доволен, что так получилось. Готовимся к следующей игре», - сказал главный тренер ФК «Сибирь».



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