«Зеленая белка» посетила несколько районов Новосибирска

О местах, где будет проходить сбор вторсырья, экологи предупреждают заранее.

Сегодня сразу в нескольких районах города прошла ежемесячная экологическая акция «Зелёная белка» по раздельному сбору вторсырья . Волонтеры собирали вторсырье и отправляли его на переработку.





«На акции принимается стекло, пластик, алюминий, макулатура, - объяснила корреспонденту НГС волонтер Анастасия Жаркова. - Бывают и целевые сборы, когда собирается только какой-то конкретный вид отходов, например, старые зонтики, маленькие стеклянные бутылочки определенного объёма, обои, миллиметровая бумага... У нас есть точки в нескольких районах города и двух рабочих поселках. Это Советский, Заельцовский, Калининский, Дзержинский и Железнодорожный районы Новосибирска. Это волонтерский проект, которым руководит куратор Анна Вознесенская. Он существует уже с 2014 года».





Волонтеры собирали вторсырье и отправляют на переработку.









Акция по раздельному сбору мусора проходит примерно один раз в месяц по субботам. О местах, где будет проходить сбор вторсырья, экологи предупреждают заранее.







«Мы ориентируемся на точки, где много людей. Многие из них, проходя мимо, видят, что что-то происходит и интересуются, а на следующий месяц приходят сами», — рассказала Анастасия.







Обычно акции «Зеленая белка» предшествует неделя сбора макулатуры, которая сдается, а на эти средства нанимаются машины, которые потом вывозят вторсырье.

По результатам вчерашнего дня было собрано 3290 кг макулатуры (1820 кг из Советского района, 1470 кг из Калининского, Заельцовского, Центрального, Железнодорожного, Ленинского, Кировского районов и р.п. Краснообск. Деньги, полученные от сдачи вторсырья на переработку, организаторы акции направляют на благотворительность.





Деньги, полученные от сдачи вторсырья на переработку, организаторы акции направляют на благотворительность.









НГС уже писал об акции «Зелёная белка» - волонтеры собирают числе прочих отходов собирают старую компьютерную технику и аккумуляторы.

