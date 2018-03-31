Автомобиль Subaru влетел в опору Димитровского моста

Авария случилась около 16:30
Авария случилась около 16:30

Днём 31 марта под Димитровским мостом случилось ДТП — автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком Mitsubishi и сильно разбил переднюю часть. 


«"Мицубиси" двигался по Фабричной со стороны Владимировской и при перестроении столкнулся с "Субару", который от удара отлетел в опору моста Димитрова», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Отмечается, что водитель «Мицубиси» вину признал.


Пострадавших в аварии не было
Пострадавших в аварии не было


На этой неделе  НГС рассказывал про другую аварию с грузовиком и легковой машиной — днём 29 марта на проспекте Дзержинского грузовик въехал в «Хонду» с беременной пассажиркой.

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