«Победа» остановила на лето дешёвые полеты между Новосибирском и Красноярском

Рейсы возобновятся 17 сентября

Авиакомпания «Победа» останавливает на лето рейсы между Красноярском и Новосибирском.





Накануне красноярский аэропорт Емельяново опубликовал летнее расписание — между Красноярском и Новосибирском пассажиров будут перевозить авиакомпании «Ямал», «ИрАэро», «ЮТэйр» и S7 Airlines.





По информации НГС.Красноярск, авиакомпания-лоукостер «Победа» останавливает свои рейсы на этом направлении на лето.





По информации на сайте «Победы», последний рейс между городами будет 1 июня, а затем полёты возобновятся только 17 сентября.









«Победа» начала возить пассажиров между Новосибирском и Красноярском в сентябре прошлого года.





Сейчас на сайте авиакомпании ещё можно купить дешёвые билеты до Красноярска и обратно. Например, стоимость поездки из Новосибирска с вылетом 1 апреля и возвращение 8 апреля начинается от 2998 рублей.