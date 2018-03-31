На новую сцену в парке «Берёзовая роща» решили потратить 2,5 миллиона

Новую сцену в «Берёзовой роще» должны сделать за два месяца

Администрация парка «Берёзовая роща» в Новосибирске заказала новую сцену — стоимость контракта на строительство составила 2,5 миллиона рублей.





Предполагается, что новую сцену поставят на место, где была расположена старая. «В качестве покрытия сцены предусмотрена влагостойкая ламинированная фанера. Окна и двери металлические, из ПВХ профиля. Полы из линолеума коммерческого типа», — сообщается в документах госзакупки.







Крыша над подиумом сцены будет держаться на металлическом каркасе, сделанном в форме арки.





На строительство будет дано 60 дней после того, как администрация подпишет контракт с победителем конкурса.





В декабре прошлого года сообщалось, что новая сцена появится к 85-летию Дзержинского района.





«Березовая роща — место, известное всем жителям города, парк расположен на стыке двух районов — Дзержинского и Центрального, его посещают новосибирцы со всего города. Здесь расположены "Дачная академия", дом культуры "Строитель", на территории сквера оборудованы площадки для проведения различных культурных мероприятий. Сегодня от ветеранов поступило предложение построить новую сцену. В следующем году Дзержинский район будет отмечать 85-летие, и юбилей — хороший повод выполнить эту просьбу. У нас есть небольшой резерв, который мы можем использовать в следующем году на эти цели», — цитировала Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.