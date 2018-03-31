На выставку Третьяковской галереи собрались толпы новосибирцев. Пустили не всех

Максимальное число людей, которые одновременно могут быть в музее, — 250

Днём 31 марта новосибирцы попали в очередь в Художественном музее — там начала работать выставка из Третьяковской галереи. Попасть на нее смогли не все желающие.





По наблюдениям корреспондента НГС, около 15 часов в музее перестали продавать билеты — число посетителей достигло допустимого уровня. Одновременно во всех залах музея могут находиться не более 250 человек.





Толпа людей в это время была у кассы, а также в залах с выставкой. Один из мужчин, разгневанный большим числом посетителей и очередью на выставку, потребовал вернуть ему деньги за билет, так как он не был готов ждать. Деньги мужчине вернули, передаёт корреспондент.





Новая выставка начала свою работу вчера — 30 марта, об этом НГС рассказывал в обзоре на выходные.





Как пояснили корреспонденту в пресс-службе Художественного музея, выставка занимает холл и четыре зала на третьем этаже музея.





«Ажиотаж — это ожидаемо, это закономерно. Не каждый день в город приезжают такие выставки. А у нас люди в определённой степени соскучились по таким проектам. Конечно, всем интересно, всем хочется посмотреть. Такая психология людей, закон этого жанра — когда приезжает что-то интересное, все скорее бегут посмотреть.





Выставка-то будет работать до 1 июля, и туда можно будет прийти даже не один раз.





Это наш многолетний опыт уже показывает, что когда большой проект приезжает, всегда на первой неделе какие-то такие моменты. Действительно, для людей, которые любят в тишине смотреть, один на один находиться, первые дни после открытия выставки — это не самое комфортное время », — отметили в пресс-службе.





В музее подчеркнули, что ажиотаж спадёт примерно через неделю-полторы, тогда можно будет посмотреть картины в спокойной обстановке.





Такая ситуация, вспомнили в музее, была, в частности, когда Сбербанк проводил акцию бесплатного посещения выставки конструкций, созданных по чертежам Леонардо да Винчи, а также на выставке Никаса Сафронова.





«Мы в меру своих возможностей постарались к этому приготовиться. У нас ситуация какая — мало того, что мы музей, так мы ещё и принимаем музей из Москвы, музей с очень жёсткими требованиями по хранению. Это вещи первого ряда, некоторые из них сняты с постоянной экспозиции Третьяковки. Нам нужно, с одной стороны, угодить нашим посетителям. Цель была такая — показать людям, не все же могут поехать в Москву посмотреть. С другой стороны, мы должны соответствовать и требованиям Третьяковской галереи, требованиям по хранению», — добавили в музее.







