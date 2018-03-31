«На Восход — никак»: к Речному вокзалу собралась пробка, а на Октябрьском мосту рисуют разметку

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Днём 31 марта в Новосибирске собралась пробка на улице Восход — общий уровень заторов в городе был 5 баллов.


Около 15 часов дня скорость потока по улице Восход составляла 3 км/ч. Пробка начиналась на перекрёстке с улицей Кирова.


По информации пользователей Яндекс.Карт, в это время на развязке Октябрьского моста случилась авария, а на самом мосту наносили дорожную разметку.


«На Восход — никак»: к Речному вокзалу собралась пробка, а на Октябрьском мосту рисуют разметку


«На Восход — никак»: к Речному вокзалу собралась пробка, а на Октябрьском мосту рисуют разметку



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