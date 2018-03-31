По информации пользователей Яндекс.Карт, в это время на развязке Октябрьского моста случилась авария, а на самом мосту наносили дорожную разметку.

Если сегодня вы стали очевидцем этой пробки или аварии присылайте ваши фотографии через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



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Елена Громкова

Фото Анны Золотовой

Скриншот yandex.ru/maps