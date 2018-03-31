Нитро-ускоритель: новосибирская сеть кондитерских начала продавать кофе, приготовленный на азоте

Кофе на азоте из «Кузины» стоит 75 рублей
Кофе на азоте из «Кузины» стоит 75 рублей

В сети кофеен-кондитерских Kuzina появился «нитро-кофе» — кофейный напиток, который готовится с использованием сжатого азота.


«Нитро-кофе» стоит 75 рублей и представляет собой стакан холодного кофейного напитка, который при розливе насыщается сжатым азотом. Насыщение газом и розлив происходит при помощи специального аппарата с краном, похожим на пивной, да и сам кофе в готовом виде внешне больше напоминает темное пиво.


Азотное газирование было придумано в ирландской компании Guinness для того, чтобы продавать пиво. Насыщение азотом даёт более мелкие (чем в случае с углекислотой) пузырьки, которые образуют более плотную шапку.


Машину для газирования сделали в московской компании
Машину для газирования сделали в московской компании


По словам руководителя «Кузины» Евгении Головковой, в качестве основы для нового напитка берется привычный фильтр-кофе (его готовят, правда, на специальной автоматической кофеварке). Автомат для газации «Кузина» заказала в Москве в компании, которая занимается производством такого рода оборудования.  


В «нитро-кофе» можно добавить по желанию сироп или молоко, но Головкова делать это не рекомендует.


«Смысл этого способа приготовления состоит, в частности, в том, чтобы почувствовать заложенные в кофе самые разные вкусы, которые при привычном заваривании неподготовленный человек просто не различает», — говорит руководитель «Кузины».


«Кузина» — не первое новосибирское заведение, которое пытается предложить потребителями азотный кофе. В середине прошлого года в районе метро «Студенческая» открылась кофейня Cartel Coffee Lab, где таким образом газировали не только кофе, но и чай. Сейчас, впрочем, заведение уже закрыто.


А летом прошлого года новосибирский ресторан высокой кухни Puppen Haus начал использовать подставки с жидким азотом для подачи окрошки.

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