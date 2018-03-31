Лужа или яма? Автомобилисты продолжают пробивать колёса на дорогах Новосибирска
Сегодня утром, 31 марта, новосибирские автомобилисты снова лишились колёс на дорогах города. Опасная дорога в это раз оказалась на улице Демьяновской, недалеко от улицы Широкая — на Троллейном жилмассиве.
Одна из читательниц рассказала, что сегодня её муж пробил колёса на автомобиле на улице Демьяновская. В том месте, где была лужа, оказалась опасная яма. «Вторая машина припарковалась, пробила два колеса», — добавила свидетельница происходящего.
Кроме того, сегодня один из читателей НГС прислал видео с улицы Татьяны Снежиной, где второй день вынужденно останавливаются машины.
Если сегодня вы заметили автомобилистов, которым пришлось менять пробитые колёса на дорогах — присылайте фотографии и видео с опасных участков дорог через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Елена Громкова
Фото и видео читателей НГС
Фрагмент справочника 2ГИС предоставлен читательницей