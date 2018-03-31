Лужа или яма? Автомобилисты продолжают пробивать колёса на дорогах Новосибирска

Утром на Демьяновской колёса пришлось менять на двух автомобилях

Сегодня утром, 31 марта, новосибирские автомобилисты снова лишились колёс на дорогах города. Опасная дорога в это раз оказалась на улице Демьяновской, недалеко от улицы Широкая — на Троллейном жилмассиве.





Одна из читательниц рассказала, что сегодня её муж пробил колёса на автомобиле на улице Демьяновская. В том месте, где была лужа, оказалась опасная яма. «Вторая машина припарковалась, пробила два колеса», — добавила свидетельница происходящего.





Автор видео пояснила, что на видео говорит про улицу Широкая, потому что живёт с ней рядом. На самом деле яма на Демьяновской









Читательница отметила на карте место с опасной лужей





Кроме того, сегодня один из читателей НГС прислал видео с улицы Татьяны Снежиной, где второй день вынужденно останавливаются машины.







