Хоккейная «Сибирь» лишилась игрока, который играл за клуб 10 лет
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» остался без нападающего Степана Санникова, который играл за команду 10 лет — всю свою взрослую карьеру.
Об этом вчера во время встречи с болельщиками рассказал генменеджер клуба Кирилл Фастовский.
«Степан Санников покидает "Сибирь", это его желание. Меня мало интересует, куда он уходит. Для меня важно, что его не будет в "Сибири"», — цитирует слова Фастовского «Твиттер» клуба.
27-летний Степан Санников играет за команду с 2008 года. По данным КХЛ, за команду он провёл 486 матчей — набрал 152 очка: забросил 59 шайб и сделал 93 результативных передачи.
Также во время встречи Фастовский рассказал, что в клубе не будут играть три легионера.
«Не будет в "Сибири" Бергстрема, Тичара и Закриссона. В раздумьях по поводу Энеруда и Энлунда, мал процент по ним, но не буду зарекаться», — передают представители клуба в «Твиттере».
Вчера стало известно, что клуб расторг контракт с ассистентом главного тренера Павлом Зубовым.
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Елена Громкова
Фото hcsibir.ru