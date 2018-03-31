Хоккейная «Сибирь» лишилась игрока, который играл за клуб 10 лет

Хоккейная «Сибирь» лишилась игрока, который играл за клуб 10 лет

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» остался без нападающего Степана Санникова, который играл за команду 10 лет — всю свою взрослую карьеру.


Об этом вчера во время встречи с болельщиками рассказал генменеджер клуба Кирилл Фастовский.


«Степан Санников покидает "Сибирь", это его желание. Меня мало интересует, куда он уходит. Для меня важно, что его не будет в "Сибири"», — цитирует слова Фастовского «Твиттер» клуба.


27-летний Степан Санников играет за команду с 2008 года. По данным КХЛ, за команду он провёл 486 матчей — набрал 152 очка: забросил 59 шайб и сделал 93 результативных передачи.


Также во время встречи Фастовский рассказал, что в клубе не будут играть три легионера.


«Не будет в "Сибири" Бергстрема, Тичара и Закриссона. В раздумьях по поводу Энеруда и Энлунда, мал процент по ним, но не буду зарекаться»,  — передают представители клуба в «Твиттере».


Вчера стало известно, что клуб расторг контракт с ассистентом главного тренера Павлом Зубовым.

Прочтений: 238
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено