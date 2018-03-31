Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой

На площади Маркса открылась традиционная общегородская продовольственная Пасхальная ярмарка.


Ярмарка проработает до 16 часов
Ярмарка проработает до 16 часов


Свои товары на ней представили порядка 100 торговцев
Свои товары на ней представили порядка 100 торговцев


Ярмарка на площади Маркса работает с раннего утра, для нее перекрыто движение на проезде между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп»


Торговцы, впрочем, заняли пока порядка 70% отведенного им пространства, корреспондент НГС насчитал здесь около 100 палаток, прилавков и машин, с которых ведется торговля
Торговцы, впрочем, заняли пока порядка 70% отведенного им пространства, корреспондент НГС насчитал здесь около 100 палаток, прилавков и машин, с которых ведется торговля


Поскольку эту ярмарку организует областное правительство, в ней традиционно участвуют сельпо из районов области. Продукция у них нередко никак не связана со спецификой местности, откуда они приехали.


Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой


Так, Коченевское сельпо привезло обычную выпечку и хлеб, а Барышевское — и вовсе морскую рыбу. Камбала здесь стоит 135 рублей за кило, минтай — 110 рублей.


Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой


Впрочем, местные продукты найти можно. Так, Мичуринское сельпо привезло сало и колбасу местного производства, а напротив на лотке, который уже не относится к Райпотребсоюзу (в состав которого входят сельпо), продают мясные деликатесы из Сузуна.


Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой


Одним из условий для участия в ярмарке — это цены, они должны быть ниже, чем в среднем по городу.  



Предприниматели из Кемеровской области (судя по номеру машины) привезли на ярмарку алтайские сыры 


Традиционно много на ярмарке меда — им торгуют около 20 точек
Традиционно много на ярмарке меда — им торгуют около 20 точек


Домашних (то есть выращенных не на птицефабрике) кур здесь можно купить в среднем по 250 рублей за кило. Ими торгуют сразу несколько точек. А вот индеек (350 рулей за килограмм) весом по 7–8 килограмм каждая удалось найти только в одном месте.


Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой


Хватает на ярмарке и грибов, которые продаются, как в соленом, так и в сушеном (в основном это белые) виде. Литровая банка груздей стоит 400 рублей, а килограмм сушеных боровиков — порядка 3000 рублей.


Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой


Сразу несколько торговцев (вне зависимости от их основной специализации) предлагают сезонный товар — ветки вербы, которыми верующие украшают дом перед Пасхой.


Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой


Иногда вывеска и представленные продукты не вполне соответствуют друг другу. Впрочем, нынешней холодной весной вязаные носки действительно выглядят более актуальным товаром, чем розы.


Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой


Ярмарка продлится примерно до 16 часов, однако торговцы, которые к этому времени успеют продать свой товар, могут свернуть деятельность раньше. Те же, кто не успеет на площадь Маркса, может отправиться за покупками в открытый в начале года рынок сельхозпродуктов «Экопарк» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 

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