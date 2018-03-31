Освобожденных от армии новосибирцев могут призвать на военную службу

Весенний призыв начинается 1 апреля

Молодые люди, ранее освобожденные от срочной военной службы, могут быть призваны в армию, если их физическое состояние улучшилось и они высказали желание служить в вооруженных силах. Об этом сообщил 30 марта в интервью газете «Красная звезда» временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.







«29 декабря прошлого года президент России подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу», - заявил генерал-лейтенант Бурдинский.







Призыв начнется завтра, 1 апреля, и продлится до 15 июля. Он будет проводиться не везде: в Республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в некоторых муниципальных образованиях Красноярского, Пермского, Камчатского краёв, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей призыв проводится один раз в год осенью.







Неделю назад НГС уже писал о том, что в Новосибирской области этой весной будет призвано на военную службу около двух тысяч молодых людей.

