Освобожденных от армии новосибирцев могут призвать на военную службу

Весенний призыв начинается 1 апреля
Весенний призыв начинается 1 апреля

Молодые люди, ранее освобожденные от срочной военной службы, могут быть призваны в армию, если их физическое состояние улучшилось и они высказали желание служить в вооруженных силах. Об этом сообщил 30 марта в интервью газете «Красная звезда» временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.


«29 декабря прошлого года президент России подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу», - заявил генерал-лейтенант Бурдинский.


Призыв начнется завтра, 1 апреля, и продлится до 15 июля. Он будет проводиться не везде:  в Республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в некоторых муниципальных образованиях Красноярского, Пермского, Камчатского краёв, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей призыв проводится один раз в год осенью.


Неделю назад НГС уже писал о том, что в Новосибирской области этой весной будет призвано на военную службу около двух тысяч молодых людей.

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