Хоккей: в ХК «Сибирь» назначен новый тренер

В сезоне 2015/2016 г. Алексей Кривченков выиграл с «молодежкой» бронзовые медали Кубка Харламова.
В сезоне 2015/2016 г. Алексей Кривченков выиграл с «молодежкой» бронзовые медали Кубка Харламова.

Алексей Кривченков, выступавший за «Сибирь» в сезоне 1998/1999 годов, назначен тренером защитников новосибирской команды. Об этом сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь». Также на сайте сообщается, что Кривченков войдет в тренерский штаб «Сибири».


Именно в Новосибирске он начал профессиональную хоккейную карьеру в России и провел за «Сибирь» 206 матчей. Ранее Кривченков выступал в лигах IHL, ECHL и AHL в Северной Америке.


Новый тренер защитников «Сибири» закончил свою карьеру игрока в 2011 году, после чего работал в тренерском штабе молодежной команды Новосибирска «Сибирские снайперы».


Сегодня НГС также сообщал, что ХК «Сибирь» расторг контракт с Павлом Зубовым.

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