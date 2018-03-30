Новосибирские рэперы-педагоги прошли в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Рэперы познакомились в НГПУ
Рэперы познакомились в НГПУ

Последователи хип-хопа старой школы прошли отбор среди почти 300 участников шоу «ПЕСНИ». Дуэт Siberian Beaches исполнил песню Siberian Badman в эфире ТНТ.


«Мы с Данилом Шигаповым познакомились в НГПУ на втором курсе. Он с 11 лет танцует брейк-данс, у меня же был типичный путь рэпера. В 11 лет услышал новосибирскую команду NTL и к 14 годам начал читать рэп, исписал всю тетрадку», — рассказал НГС Александр Воробьёв.


Умение писать тексты пригодилось Александру, чтобы получить диплом НГПУ за пять куплетов поэзии. Новое вдохновение для творчества пришло на танцевальных баттлах с атмосферой хип-хопа.


Название рэп-дуэта Siberian Beaches появилось летом 2016 года, когда банда поклонников хип-хопа решила ночью поехать на пляж. Александр и Данил решили делать олд-скульный хип-хоп с примесью ямайской культуры — регги, раггамафина, дэнсхола. Летом 2016 года рэперы прошли региональный кастинг на шоу «ПЕСНИ» среди десятков новосибирцев и поехали в Москву, чтобы представлять всю банду.


В планах рэперов записать первый альбом после эфиров шоу. Александр Воробьёв уверен, что может сделать это сам: за десять лет он научился быть автором текстов, писать биты и сводить музыкальные дорожки.


В марте Дайя Борисова из Новосибирска попала в шоу Первого канала «Голос.Дети» с третьего раза. Она прошла в команду рэпера Басты с песней в стиле R'n'B.

Прочтений: 272
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено