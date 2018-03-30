ХК «Сибирь» расторг контракт с Павлом Зубовым

Павел Зубов работал в «Сибири» с 2014 года
Павел Зубов работал в «Сибири» с 2014 года

Бывший главный тренер ХК «Сибирь» Павел Зубов покинет клуб — сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».


«Хоккейный клуб "Сибирь" по соглашению сторон расторг контракт с ассистентом главного тренера "Сибири" Павлом Зубовым. Павел Владимирович проработал в тренерском штабе нашей команды три сезона, включая бронзовый — 2014/2015. Мы благодарим Павла Владимировича за проделанную работу с командой "Сибирь", высокий профессионализм и желаем карьерного роста и успехов на новом месте!» — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».


Павел Зубов начал тренерскую карьеру в 2008 году в роли тренера ХК «Металлург» (Жлобин, Беларусь), в 2013–2014 годах был главным тренером белорусской команды. С ноября 2014 года работал помощником главного тренера Андрея Скабелки в ХК «Сибирь» — отвечал за работу с защитниками. В апреле 2017 года стал главным тренером новосибирской команды. 


В этом сезоне клуб проиграл последний матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» и не смог выйти в зону в плей-офф. Также ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракты с тремя игроками до 2020 года.

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