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Популярная уличная художница написала двухметровые картины о грёзах красавиц

Волшебные девушки появились в творческом пространстве «АртЕль» на улице Романова в центре Новосибирска
Волшебные девушки появились в творческом пространстве «АртЕль» на улице Романова в центре Новосибирска

Вечером 30 марта в творческом пространстве «АртЕль» открылась необычная выставка двухметровых холстов со сказочными героинями — их создала известная художница Марина Ягода, граффити которой украсили десятки стен в Новосибирске.


Выставка Insomnia (в переводе — бессонница) объединила семь ярких картин высотой примерно по 2 метра — на них изображены девушки и мужчины, которые видят волшебные сны.


Как пояснила корреспонденту НГС художница Марина Ягода, эти работы она написала специально для выставки примерно за месяц — а краски использовала такие же, как для граффити.


На ней представлены семь картин
На ней представлены семь картин


Автор Марина Ягода не раскрывает, какая главная идея в её выставке
Автор Марина Ягода не раскрывает, какая главная идея в её выставке


«У нас есть идея — запустить такой челлендж, что посетители выставки будут фотографироваться с понравившейся работой и присылать мне её интерпретацию — что они думают, что здесь изображено. И самой понравившейся мне истории я подарю холст. Мне хочется, чтобы зрители тоже творили — вместе со мной», — отметила автор.


Художница ждёт версий от зрителей, какие идеи скрыты в её работах
Художница ждёт версий от зрителей, какие идеи скрыты в её работах


Insomnia будет открыта в галерее до 11 апреля — потом их можно будет приобрести.


«Думаю, что они сами найдут себе хозяев — они открыты для всяких творческих идей. Но нужно достаточно большое, просторное помещение, чтобы они там хорошо смотрелись. Но, опять же, это очень хрупкий материал (пенокартон. — М.М.). На улицу их нельзя», — добавила художница.


Авторам лучших версий об образах Марины достанется приз
Авторам лучших версий об образах Марины достанется приз


Выставка будет работать до 11 апреля
Выставка будет работать до 11 апреля


После закрытия выставки работы можно будет приобрести
После закрытия выставки работы можно будет приобрести


Марина Ягода известна в Новосибирске и за его пределами прежде всего своими необычными граффити. Её визитная карточка — это сказочные девушки на фасадах зданий, они «живут» в разных городах России и мира. 


Художница рассказала НГС о самых интересных своих граффити, а также призналась, что она рисовать не будет ни за какие деньги и почему новосибирскими пятиэтажками стоит гордиться

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