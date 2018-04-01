Мэрия решила продать 7 домов на Телецентре

Муниципалитет готовит к аукциону участок площадью 11,7 тысяч кв. м в границах улиц Серафимовича, 3-го переулка Римского-Корсакова, 4-го переулка Серафимовича и Степной — постановление о проведении торгов опубликовано в документах мэрии.


На участке, который готовят к торгам, находится 7 ветхих домов — каменных и деревянных
На участке, который готовят к торгам, находится 7 ветхих домов — каменных и деревянных


На территории находятся 7 подлежащих сносу домов: на улице Серафимовича, 16, 20, 22 и 24, а также в 4-м переулке Серафимовича, 1, 3 и 9.


Два дома успели снести несколько лет назад, ещё один пока стоит, но уже опустел
Два дома успели снести несколько лет назад, ещё один пока стоит, но уже опустел


Раньше здесь также стоял дом с адресом улица Серафимовича, 18 — его снесли 5 лет назад, расселив 10 семей. Дом в 4-м переулке Серафимовича, 5 тоже уже исчез с карты — в информации о торгах на право развития этой территории в 2014 году он ещё значился.


По наблюдениям корреспондента НГС, в доме в 4-м переулке Серафимовича уже сегодня никто не живёт: многие двери и окна открыты, некоторые выломаны.


В квартирах открыты или выбиты двери и окна, всюду валяется мусор
В квартирах открыты или выбиты двери и окна, всюду валяется мусор


Предполагалось, что все дома на участке снесут до 2015 года: в 2014 году он дважды оказывался на торгах с повышением начальной стоимости с 14,73 до 15,12 млн рублей. Сегодня предыдущие постановления об аукционах отменены, а его цена, по подсчётам независимой оценки, указанным в постановлении, составляет 15,83 млн рублей. Новая дата проведения аукциона в документах не указана.


Ранее в марте мэрии Новосибирска удалось продать с торгов право на развитие участка на улице Никитина, принадлежавшее обанкротившейся группе «СУ-155» — цена на него в ходе торгов выросла в 52 раза.

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