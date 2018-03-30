В центре города открылся ресторан с кровавой рекламой

На месте легендарного бара «Таймс» на улице Ленина открылось заведение «Урицкий»
На месте легендарного бара «Таймс» на улице Ленина открылось заведение «Урицкий»

Сегодня в центре города на месте легендарного бара «Таймс» открылось заведение под названием «Урицкий», — ресторан еще до открытия стал причиной нешуточного скандала.


Руководство ресторана объяснило, что сегодня состоялось техническое открытие, а официальное запланировано на середину апреля.


«Наше заведение состоит из трех зон: "ресторан с танцами", "мясо на живом огне" [в пристройке на улице] и "пьяно-бар-караоке" [в цокольном помещении]. Но последние две зоны откроются ориентировочно в мае и августе», — пояснила руководитель отдела маркетинга Софья Кузнецова.


Пока это техническое открытие, официальное случится в середине апреля
Пока это техническое открытие, официальное случится в середине апреля


В «Урицком» будет работать авторская европейская кухня, главной «фишкой» которой станет необычное оформление и подача известных блюд, а также молекулярная кухня. Средний чек на человека — 1500 рублей (с алкоголем), так, например, салат цезарь тут стоит 350 рублей, суп том ям — 450 рублей, а пиво от 200 рублей. 


Днём «Урицкий» — обычный ресторан, вечером и ночью — ресторан с танцами
Днём «Урицкий» — обычный ресторан, вечером и ночью — ресторан с танцами


«Мы хотим, чтобы это было модное красивое место с интересным интерьером и интересной атмосферой. Но не упускать кухню, как это бывает в Новосибирске: есть кухня, но нет танцев или есть танцы, но нет кухни», — заметила Софья.


По вечерам в заведении будет звучать живая музыка или будут проходить различные вечеринки, в том числе и закрытые. В будние дни «Урицкий» работает с 12:00 до 2:00, в пятницу и субботу — до 4:00.


Скандальную славу «Урицкий» завоевал ещё во время строительства: некоторые решили, что его название не сочетается с кровавым куском мяса на рекламном баннере
Скандальную славу «Урицкий» завоевал ещё во время строительства: некоторые решили, что его название не сочетается с кровавым куском мяса на рекламном баннере


В начале марта в этом же районе открылось другое заведение — «Ночь». Оно разместилось в пристройке к «Победе». В формате ночного клуба «Ночь» работает только по пятницам, а гарантированно попасть туда можно после оплаты депозита — от 30 до 100 тысяч рублей за столик. 

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