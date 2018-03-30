Женщина получила травму головы в ДТП под Новосибирском
Вечером 30 марта на выезде из села Новолуговое в Новосибирском районе области столкнулись «Тойота», Lifan X60 и ВАЗ-2114.
ДТП произошло около 18:50 недалеко от остановки «Андреева».
«В начале моста из села Новоголуговое девушка на "Тойоте" двигалась в сторону улицы Эйхе. Потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с Lifan X60. От удара "Лифан" развернуло и ударило в ВАЗ-2114», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении пострадала пассажирка автомобиля Lifan — у неё ушиб и рассечение головы. Сейчас участники аварии ждут сотрудников ГИБДД. На месте работают врачи скорой помощи.
Ранее стало известно, что выехавший на встречку водитель Mitsubishi столкнулся с тремя машинами на Ипподромской — в больницу увезли четверых пострадавших.
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Александр Сильченко
Фото аварийные комиссары «Автоспас»