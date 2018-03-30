Женщина получила травму головы в ДТП под Новосибирском

На месте аварии работают врачи скорой помощи 
На месте аварии работают врачи скорой помощи 

Вечером 30 марта на выезде из села Новолуговое в Новосибирском районе области столкнулись «Тойота», Lifan X60 и ВАЗ-2114.


ДТП произошло около 18:50 недалеко от остановки «Андреева».


«В начале моста из села Новоголуговое девушка на "Тойоте" двигалась в сторону улицы Эйхе. Потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с Lifan X60. От удара "Лифан" развернуло и ударило в ВАЗ-2114», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в столкновении пострадала пассажирка автомобиля Lifan — у неё ушиб и рассечение головы. Сейчас участники аварии ждут сотрудников ГИБДД. На месте работают врачи скорой помощи.


Водительница «Тойоты» потеряла управление и выехала на встречку
Водительница «Тойоты» потеряла управление и выехала на встречку


Ранее стало известно, что выехавший на встречку водитель Mitsubishi столкнулся с тремя машинами на Ипподромской — в больницу увезли четверых пострадавших.

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