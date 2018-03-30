Власти и врачи решили объединить две больницы в Академгородке

ЦКБ переживает реорганизацию с конца 2017 года — сейчас к ней присоединится ещё и больница № 35

Днём 30 марта в администрации Советского района Новосибирска прошли публичные слушания. После них чиновники и медики решили объединить две больницы Академгородка — ЦКБ СО РАН на улице Пирогова и ГКБ № 35 на улице Арбузова.







В публичных слушаниях участвовали представители минздрава, в том числе заместитель министра Елена Аксёнова, новый главный врач ЦКБ Евгений Комаровский (бывший директор «Новосибоблфарм») и руководство больницы № 35 .







«На общественных слушаниях поддержали проект объединения двух медицинских организаций — ЦКБ и больницы № 35 »,





— рассказали корреспонденту НГС итог мероприятия в пресс-службе министерства здравоохранения региона.







Теперь больницы ждёт реорганизация.







Центральная клиническая больница переживает глобальные изменения с конца 2017 года, когда Новосибирская область получила её в госсобственность из федерального попечения. По оценкам чиновников, на ремонт ЦКБ требуется 150 миллионов рублей.

