Пробка на все четыре стороны: на Плановой погасли светофоры

Светофор отключился из-за сбоя системы

Вечером 30 марта на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой в Заельцовском районе Новосибирска отключились светофоры.





Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс.Картах около 17:10. По информации свидетелей, светофор отключился из-за оборванных ветром проводов.





«Было два отключения: первое на пять минут из-за сбоя системы, а второе на три минуты. Сейчас на место выехала бригада для выяснения причины», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, на перекрёстке образовался значительный затор, скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.







В начале недели не работали светофоры на улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «ДК Горького» — рабочие меняли там силовой кабель.