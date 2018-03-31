В купальнике на сноуборде: сибирячка с пышными формами стала героиней американского журнала

Новосибирская модель размера плюс приняла участие в фотосъемке для американского журнала «The queensofcurves» — девушку фотографировали в купальнике на вершине горнолыжного комплекса «Ключи».





Съемки проходили при минусовых температурах





«Для журналов я, конечно, снималась, но в подобном стиле, полуобнаженная, — нет. Для меня это был первый опыт. Было интересно попробовать себя в таком жанре, потому что обычная моя работа — это каталожные съемки, видеосъемки, и 99% из них — реклама одежды. Я рекламирую одежду больших размеров, но не купальников или нижнего белья, — рассказала Екатерина Захарова. — Я авантюрист, поэтому решилась спонтанно.





Тем более, это не «PlayBoy», не эротика. Вот именно топлесс я бы не снималась. У меня табу — не снимаюсь в таком стиле.





А здесь — это вроде бы и такой вызов обществу, и для себя интересно. Я не показываю ничего откровенного, но выглядит это аппетитно и сексуально. И я бы не сказала, что это пошло».







Фотосессия была на вершине горы в ГК «Ключи»





Съемки проходили 28 марта на вершине спуска в горнолыжном комплексе «Ключи». С Екатериной работала московский фотограф Алиса Зеркалова, которая ведёт в журнале колонку «From Russia», а также занимается поиском участниц.







«Этот журнал рассказывает всему миру, что женщины с формами могут быть красивы и сексуальны. Там печатаются девушки абсолютно из разных точек мира», — уточнила Екатерина.







В модельном бизнесе Екатерина уже пять лет





Екатерина рассказала, что в момент съемок на улице было около –5 градусов. «Съемка шла около часа, солнце уже почти спустилось. Было холодно, ледяной ветер. Но нужно было позировать. Когда ты профессионал — ни жара, ни холод тебе не страшны», — поделилась впечатлениями девушка. Номер журнала с её участием выйдет через несколько недель.







Екатерина рекламирует одежду больших размеров





Екатерине Захаровой 23 года, в модельном бизнесе она уже пять лет, сейчас преподает в агентстве для моделей плюс сайз. Кроме того, девушка увлекается современными танцами и пулевой стрельбой. «Мой рост 174, размер одежды — 52. Я была в размерах от 44 до 56 и точно могу сказать, что счастье не в размере одежды. Девушки с формами не должны комплексовать и стесняться своего тела», — подытожила она.





В этом уверены и танцовщицы — чтобы доказать это, девушки с пышными формами станцевали танго на пляже.