В купальнике на сноуборде: сибирячка с пышными формами стала героиней американского журнала

Новосибирская модель размера плюс приняла участие в фотосъемке для американского журнала «The queensofcurves» — девушку фотографировали в купальнике на вершине горнолыжного комплекса «Ключи». 


Съемки проходили при минусовых температурах
Съемки проходили при минусовых температурах


«Для журналов я, конечно, снималась, но в подобном стиле, полуобнаженная, — нет. Для меня это был первый опыт. Было интересно попробовать себя в таком жанре, потому что обычная моя работа — это каталожные съемки, видеосъемки, и 99% из них — реклама одежды. Я рекламирую одежду больших размеров, но не купальников или нижнего белья, — рассказала Екатерина Захарова. — Я авантюрист, поэтому решилась спонтанно. 


Тем более, это не «PlayBoy», не эротика. Вот именно топлесс я бы не снималась. У меня табу — не снимаюсь в таком стиле. 


А здесь — это вроде бы и такой вызов обществу, и для себя интересно. Я не показываю ничего откровенного, но выглядит это аппетитно и сексуально. И я бы не сказала, что это пошло».


Фотосессия была на вершине горы в ГК «Ключи»
Фотосессия была на вершине горы в ГК «Ключи»


Съемки проходили 28 марта на вершине спуска в горнолыжном комплексе «Ключи». С Екатериной работала московский фотограф Алиса Зеркалова, которая ведёт в журнале колонку «From Russia», а также занимается поиском участниц. 


«Этот журнал рассказывает всему миру, что женщины с формами могут быть красивы и сексуальны. Там печатаются девушки абсолютно из разных точек мира», — уточнила Екатерина.


В модельном бизнесе Екатерина уже пять лет
В модельном бизнесе Екатерина уже пять лет


Екатерина рассказала, что в момент съемок на улице было около –5 градусов. «Съемка шла около часа, солнце уже почти спустилось. Было холодно, ледяной ветер. Но нужно было позировать. Когда ты профессионал — ни жара, ни холод тебе не страшны», — поделилась впечатлениями девушка. Номер журнала с её участием выйдет через несколько недель. 


Екатерина рекламирует одежду больших размеров
Екатерина рекламирует одежду больших размеров


Екатерине Захаровой 23 года, в модельном бизнесе она уже пять лет, сейчас преподает в агентстве для моделей плюс сайз. Кроме того, девушка увлекается современными танцами и пулевой стрельбой. «Мой рост 174, размер одежды — 52. Я была в размерах от 44 до 56 и точно могу сказать, что счастье не в размере одежды. Девушки с формами не должны комплексовать и стесняться своего тела», — подытожила она.


В этом уверены и танцовщицы — чтобы доказать это, девушки с пышными формами станцевали танго на пляже.  

Прочтений: 11481
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (68)68
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено