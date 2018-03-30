Чтец-первоклассник из Кольцово получил титул «Маленького мистера России»

7-летний Марк Видяев после победы в федеральном конкурсе поедет в Болгарию

Первоклассник из Кольцово Марк Видяев одержал победу в федеральном конкурсе «Мини Мисс и Мистер России 2018».





Конкурс проходил в Москве в концертном зале «Бородино Холл» с 24 по 28 марта.





Марк готовился к выступлению в течение года, рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Ирина Видяева.





«Было звёздное жюри: актёры театра и кино. Конкурс длился несколько дней. Творческим номером у нас было художественное чтение. Марк читал прозу "Этот мальчик", написанную Виктором Голявкиным. Детям давали мастер-классы танцев, актёрского мастерства. Всего было 30 человек, все они победители различных конкурсов в своих городах и регионах», — поделилась Ирина. Дети должны были показать себя со всех сторон — не только как модели, но и как творческие личности.





На конкурсе Марк представлял наукоград Кольцово





Ирина призналась, что втайне надеялась, что Марк победит в конкурсе. «Конкуренция была серьёзная. У всех были мастерски поставленные номера — настоящее шоу. Ребята были очень сильные и талантливые. Я не могу сказать, что мы знали, что победим, но надежда была. Марк очень харизматичный», — пояснила мама Марка.





Кроме всего прочего, 27 марта Марк участвовал в фестивале талантов «Гордость Нации», где дважды стал лауреатом за прочтение прозы Ганса Кристиана Андерсена «Бабушкины очки». После победы в федеральном конкурсе Марк будет представлять Россию уже на международных соревнованиях. Ближайший мировой фестиваль пройдёт в июне в Болгарии.





Прошлой осенью Марк Видяев, напомним, также прошёл кастинг «Хочу в Голливуд» — первоклассник из наукограда под Новосибирском снимется в шпионском триллере «Оракул: Игра втёмную». Среди других актёров фильма — американцы Стивен Болдуин, Эрик Робертс, Майкл Мэдсен, а также российские артисты Алексей Чадов и Марат Башаров. Съёмки фильма уже идут, а Марк примет участие в досъёмках позже в этом году.





Юные таланты из Новосибирска часто становятся знамениты на всю страну. Так, шестилетняя Эмили Атуахина из Новосибирска поразила жюри конкурса юных талантов «Синяя птица» исполнением песни легенды джаза Эллы Фицджеральд, а 5-летний Марк Аракчеев решает в уме 100 сложных примеров за 5 минут.