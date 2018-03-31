В Новосибирске прошла премьера мистического фильма про гонщика-картингиста
Сегодня, 31 марта, в кинотеатре «Седьмое небо» состоялась премьера детского мистического художественного фильма «Крутой вираж» новосибирского режиссёра Филиппа Дмитриева.
«Сначала я получил на руки сценарий под названием "Капитан Флинт". Так, по сценарию назвался картинг. Но назвать так фильм было бы странно — тема же не пиратская. В конце съёмок было решено, что называться фильм будет "Крутой вираж". <…>
Там есть элементы, которые являются магическими, но так мы показывали какие-то, скажем так, ценности героев.
Например, есть эпизод, где картинг ожил и пытается помешать злодею — такой намёк на фильм "Кристина". Но я считаю, что этот фильм всё же про спорт и преодоление, а также про дружбу, поддержку и верность», — рассказал корреспонденту НГС Филипп Дмитриев.
Короткометражный художественный фильм «Крутой вираж» снимался в августе 2017 года на картодроме. Трюки на трассе выполнялись дублёрами — воспитанниками мотоцентра. Второй показ фильма «Крутой вираж» состоится 2 апреля в 18:30 в кинотеатре «Синема». Вход бесплатный.
Сейчас режиссёр Дмитриев заканчивает работу над ещё одной короткометражной кинокартиной — продолжением фантастического фильма «Время Иниго Морено». И приступает к работе над новым проектом — фильмом про пришельцев.
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Илья Калинин
Фото и видео предоставлены Филиппом Дмитриевым