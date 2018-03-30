Буйный водитель въехал в три автомобиля на парковке у «Сан Сити»

ДТП случилось около 16:00

Днём 30 марта в Новосибирске на парковке у МФЦ «Сан Сити» случилось ДТП — «Тойота Премио» собрала на парковке три автомобиля.





22-летний водитель ехал по парковке бизнес-центра со стороны Сибиряков-Гвардейцев в сторону Ватутина, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





«Не справился с управлением, совершил столкновение сначала с автомобилем "Шевроле Лачетти", далее с двумя автомобилями — "Тойота Клюгер" и "Тойота Королла"», — описал происшествие Савченков. По его информации, водитель, попавший в ДТП, вёл себя буйно, у него были признаки опьянения.





На месте находится экипаж ДПС, инспекторы выясняют обстоятельства, пострадавших нет.







Вокруг машины после аварии собрались люди





ДТП с более серьёзными последствиями случилось сегодня на Ипподромской возле «Ауры» — четырёх человек увезли в больницу.