Буйный водитель въехал в три автомобиля на парковке у «Сан Сити»

ДТП случилось около 16:00
ДТП случилось около 16:00

Днём 30 марта в Новосибирске на парковке у МФЦ «Сан Сити» случилось ДТП — «Тойота Премио» собрала на парковке три автомобиля.


22-летний водитель ехал по парковке бизнес-центра со стороны Сибиряков-Гвардейцев в сторону Ватутина, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


«Не справился с управлением, совершил столкновение сначала с автомобилем "Шевроле Лачетти", далее с двумя автомобилями — "Тойота Клюгер" и "Тойота Королла"», — описал происшествие Савченков. По его информации, водитель, попавший в ДТП, вёл себя буйно, у него были признаки опьянения.


На месте находится экипаж ДПС, инспекторы выясняют обстоятельства, пострадавших нет. 


Вокруг машины после аварии собрались люди
Вокруг машины после аварии собрались люди


ДТП с более серьёзными последствиями случилось сегодня на Ипподромской возле «Ауры» — четырёх человек увезли в больницу.

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