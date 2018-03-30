Лучше не спешить: на мосту через Иню опять изменили ограничения по скорости
На этой неделе власти Новосибирска увеличили разрешённую скорость движения по мосту через Иню на Бердском шоссе до 40 км/ч.
На выходных и в начале этой недели скорость через мост была ограничена до 20 км/ч.
«Дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости" 20 км/ч были установлены на период проведения работ МКУ "ДЭУ
На этой неделе, по информации мэрии, выбоины уже заделали и скорость на этом участке разрешили увеличить двое.
«В настоящее время установлены дорожные знаки "Неровная дорога" и "Ограничение максимальной скорости" 40 км/ч», — отмечают в департаменте.
Новое ограничение скорости действует от развязки в сторону улицы Первомайской до въезда на развязку в направлении ТЦ «МЕТРО Кэш энд Керри».
В департаменте пояснили, что ограничение снимут, когда на мосту завершится текущий ремонт. Конкретные сроки ремонта моста пока не определены. Но известно, что он входит в перечень участков для первостепенного ремонта, который начнут делать в апреле и закончат до Дня Победы.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой