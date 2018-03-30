Лучше не спешить: на мосту через Иню опять изменили ограничения по скорости

Ограничение снимут, когда на дороге закончится ремонт
Ограничение снимут, когда на дороге закончится ремонт

На этой неделе власти Новосибирска увеличили разрешённую скорость движения по мосту через Иню на Бердском шоссе до 40 км/ч.


На выходных и в начале этой недели скорость через мост была ограничена до 20 км/ч.


«Дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости" 20 км/ч были установлены на период проведения работ МКУ "ДЭУ № 5" по отсыпке выбоин на проезжей части», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.


На этой неделе, по информации мэрии, выбоины уже заделали и скорость на этом участке разрешили увеличить двое.


«В настоящее время установлены дорожные знаки "Неровная дорога" и "Ограничение максимальной скорости" 40 км/ч», — отмечают в департаменте.


Новое ограничение скорости действует от развязки в сторону улицы Первомайской до въезда на развязку в направлении ТЦ «МЕТРО Кэш энд Керри».


В департаменте пояснили, что ограничение снимут, когда на мосту завершится текущий ремонт. Конкретные сроки ремонта моста пока не определены. Но известно, что он входит в перечень участков для первостепенного ремонта, который начнут делать в апреле и закончат до Дня Победы.

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