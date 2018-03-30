Сильнейший ветер снёс фасад магазина под Новосибирском

К Новосибирску приближается непогода — в селе Каменка к востоку от города сильные порывы ветра сорвали фасад с одного из зданий. Фото обвалившегося фасада в редакцию НГС прислал читатель.







Фасад здания сорвало сильным ветром





«В Каменке ветром сорвало фасад. Порывы очень сильные», — написал в редакцию НГС очевидец.







По информации очевидцев, фасад сдуло с магазина, расположенного на первом этаже дома №1 в микрорайоне Олимпийской Славы.





Об усилении ветра в последний день рабочей недели ранее предупреждали синоптики. «Мы предполагаем ухудшение погодных условий, неблагоприятные явления, осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра 30–31 марта: в порывах до 17–22 м/с», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







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