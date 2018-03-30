Посетителей Центрального рынка эвакуировали по тревоге

В администрации Центрального рынка эвакуацию объяснили пожарными учениями
В администрации Центрального рынка эвакуацию объяснили пожарными учениями

Днём 30 марта на Центральном рынке Новосибирска объявили тревогу и вывели посетителей из зданий.


Эвакуировать посетителей с территории начали примерно в 14:20, сообщил корреспонденту НГС посетитель рынка, представившийся Сергеем.


«Я заходил в магазин <…> аквариумистики и зоотоваров, в этот момент началось по громкой связи объявляться: "Пожарная тревога, всем покинуть помещение". Продавцы магазина говорят: "Все выходим", и все пошли на выход, также с территории Центрального рынка основной массой люди начали выходить. Всё довольно организованно», — рассказал посетитель.


«У нас пожарные учения», — пояснили в администрации Центрального рынка, уточнив, что запускать людей в помещения снова начали около 14:45.


Сегодня утром учебная эвакуация также прошла в гипермаркета «Леруа Мерлен», расположенном возле Димитровского моста. А вчера людей эвакуировали из торговых центров «Сан Сити», «Амстердам» и «Голден Парк».

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