Засыпать, а потом чинить: власти рассказали, что сделают с ямой на Котовского

Ремонт ям на Котовского
Ремонт ям на Котовского

Ямы на улице Котовского в Ленинском районе сначала залатают, а летом дорогу полностью отремонтируют — сейчас дыры в асфальте засыпают смесью асфальта и битума, чтобы машины не разбивали подвеску.


«Яма на Котовского — это собирательный образ. Это любая яма на этой улице, — рассказал корреспонденту НГС начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк. — В позапрошлом году повреждение было в одном месте, в прошлом году — в другом, в этом — в третьем».


Он объяснил, что на Котовского нет ливневой канализации, поэтому идёт постоянный отток воды с соседних улиц. «Ремонт там проходил в последнее время, конечно, ямочным способом. Сейчас там ручьём течёт вода по всей дороге и выполнять работы асфальтом — и холодным, и горячим — просто нельзя. И нарушать технологию мы не будем, — отметил специалист. — Но ровность нужно как-то исполнить, чтобы колёса не проваливались в дыры, не били люди подвеску».


То, чем сейчас засыпают ямы на Котовского, — это смесь крошки асфальта и битума, объяснил Юрий Сердюк. Эту смесь можно использовать по несколько раз: не выбрасывать, а собирать и повторно высыпать на повреждённые участки дорог.


«Сегодня уже грядёт похолодание. И в следующие пять дней будет отрицательная температура. Мы туда выйдем с нашей установкой ямочного ремонта, с инфракрасным площадным разогревателем. Прогреем, как положено, асфальт до температуры 160–180 градусов и заделаем эти дырки асфальтом, что позволит нам продержаться до апреля — до мая месяца», — сообщил начальник ГУБО.


Капитальный ремонт улицы Котовского от Геодезической в сторону Ватутина, по его словам, сделают уже в этом году. В том числе разведут уклоны по точкам, чтобы вода уходила.


Яма на Котовского уже стала мемом у новосибирцев — каждый год про неё появляются новости в её собственном аккаунте в Twittter. 

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