«Чуть на встречку не выкинуло»: машина влетела в яму на Октябрьском мосту и пробила два колеса

Несколько автомобилистов пробили колёса в яме
Несколько автомобилистов пробили колёса в яме

На Коммунальном мосту в Ленинском районе Новосибирска образовалась яма с острыми краями.


Она появилась практически в центре моста на полосах в сторону левого берега.


«Вчера вечером, в 20:38, попал в яму. Ущерб пока не считал, но повредил диск и пробил два колеса. Экспертизу пока не делал, но оставлять всё это так — не собираюсь. Хочу подать в суд на дорожные службы. Меня чуть на встречку не выкинуло! Сразу после меня в эту же яму влетел "Фольксваген Поло", но водитель отказался фиксировать ДТП, поменял колесо и уехал», — рассказал корреспонденту НГС автомобилист Максим Игнатов.


На дне ямы виднеется арматура
На дне ямы виднеется арматура


Корреспондент НГС направил запрос в группу пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, чтобы установить точное количество пострадавших от ямы автомобилистов. 


Диск колеса погнуло после попадания в яму
Диск колеса погнуло после попадания в яму


На прошлой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму, но на этой неделе она снова появилась на старом месте.

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