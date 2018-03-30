Нарисовали и чеканят: новосибирцы сделают монету для победителя конкурса на лучший эскиз денег

В Новосибирске объявили всероссийский конкурс на лучший эскиз монеты, на который уже пришли первые рисунки

Новосибирская компания Albo Numismatico в партнёрстве с ИД «Уотер Марк» объявила о проведении всероссийского детского конкурса на лучший эскиз для монеты. По рисунку победителя напечатают сувенирные монеты-жетоны.





«Конкурс приурочен к международной выставке монет Coins, которая ежегодно проходит в Москве. Мы постоянно ездим на эту выставку и вот решили для популяризации нумизматики среди детей устроить такой конкурс: предложили организаторам выставки объединить усилия. Мы, допустим, сделаем одну часть — дизайн, подготовительную работу, что-то ещё, а вы договоритесь на мондворе (монетном дворе. — И.К.), чтобы жетон отчеканили. И они согласились», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель Albo Numismatico Евгений Ануфриев.





В конкурсе, который объявлен на сайте юныйнумизмат.рф, могут принять участие дети в возрасте от 6 до 16 лет. Для этого необходимо скачать специальную форму и нарисовать чёрно-белый или цветной рисунок одной стороны монеты на тему «Моя Родина — Россия: за что люблю и чем горжусь». Тему, по словам Евгения Ануфриева, специально сделали такой всеобъемлющей, чтобы могли творить свободно и без ограничений.







«Всё, что дети нарисуют, увидят на Гознаке. Они у нас в членах жюри. <…> Я верю, что дети у нас талантливые и предложат какие-то интересные идеи. А там, может, и до Центробанка достучимся и выпустим настоящие монеты», — заметил Евгений.







Конкурс продлится до конца лета с тремя промежуточными этапами, победители которых получат ценные призы — игровые наборы Albo Numismatico для юных коллекционеров. Главный победитель получит приз — выпущенную по его эскизу лимитированным тиражом специальную сувенирную монету. Также победителя в сопровождении одного из родителей организаторы конкурса отправят за свой счёт в Москву на выставку Coins, которая состоится 2–3 ноября 2018 года.







Эскизы Анны из Нижнего Новгорода и Софии из Нового Уренгоя





Эскизы Екатерины из Москвы и Ивана из Новосибирска





Эскизы Алины из Челябинска и Ирины из Нижнего Тагила





Эскизы Матвея из Москвы и Насти из Ростова-на-Дону





Какой из предложенных первых эскизов вам понравился больше?

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2. Софии из Нового Уренгоя

3. Екатерины из Москвы

4. Ивана из Новосибирска

5. Алины из Челябинска

6. Ирины из Нижнего Тагила

7. Матвея из Москвы

8. Насти из Ростова-на-Дону К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Ранее в компании Albo Numismatico придумали и выпустили для детей книжку-раскраску по мотивам серии десятирублёвых монет «Древние города России».

