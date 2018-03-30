Осушили океан: коммунальщики откачали большую лужу на Колхидской

Днём 30 марта на улице Колхидской в Ленинском районе Новосибирска начали откачивать лужу, о которой вчера НГС рассказали читатели.


Лужа появляется на этом месте регулярно 
Лужа появляется на этом месте регулярно 


В этом году большая лужа появилась из-за растаявшего снега. По наблюдениям очевидцев, коммунальщики начали откачивать лужу около 12:50.


«У нас такое каждый год, уже ничего не удивляет. Лужа скапливается постоянно и летом, и осенью, и весной. Ливнёвки нет, поэтому постоянно такая проблема у нас. А ещё ямы: как-то раз провалилась почти по колено в яму, заполненную водой. Само собой упала и мокрая была по пояс», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Валентина.


По наблюдениям девушки, на откачку рабочим понадобилось около 40 минут, после чего они сразу же уехали.


На прошлой неделе в районе перекрестка улиц Ленина и Советской затопило бары и магазин женской одежды Bizzarro, расположенные в подвалах жилых домов. А вчера стало известно, что по двору одного из домов на Северо-Чемском жилмассиве разлилась глубокая лужа — жители дома не могут пройти по дороге. В начале марта НГС рассказывал о другом затопленном дворе, тогда причиной происшествия была коммунальная авария в Бердске.

Прочтений: 2132
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено