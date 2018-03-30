Осушили океан: коммунальщики откачали большую лужу на Колхидской

Днём 30 марта на улице Колхидской в Ленинском районе Новосибирска начали откачивать лужу, о которой вчера НГС рассказали читатели.





Лужа появляется на этом месте регулярно





В этом году большая лужа появилась из-за растаявшего снега. По наблюдениям очевидцев, коммунальщики начали откачивать лужу около 12:50.





«У нас такое каждый год, уже ничего не удивляет. Лужа скапливается постоянно и летом, и осенью, и весной. Ливнёвки нет, поэтому постоянно такая проблема у нас. А ещё ямы: как-то раз провалилась почти по колено в яму, заполненную водой. Само собой упала и мокрая была по пояс», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Валентина.





По наблюдениям девушки, на откачку рабочим понадобилось около 40 минут, после чего они сразу же уехали.





На прошлой неделе в районе перекрестка улиц Ленина и Советской затопило бары и магазин женской одежды Bizzarro, расположенные в подвалах жилых домов. А вчера стало известно, что по двору одного из домов на Северо-Чемском жилмассиве разлилась глубокая лужа — жители дома не могут пройти по дороге. В начале марта НГС рассказывал о другом затопленном дворе, тогда причиной происшествия была коммунальная авария в Бердске.