Новосибирец погиб в ДТП на трассе в Горном Алтае

Столкновение произошло в 20:44

Вечером 29 марта на 12-м километре трассы Усть-Сема — Чемал — Куюс в Республике Алтай столкнулись Pontiac Vibe и Honda CR-V. В результате столкновения погиб 36-летний житель Новосибирска.





«36-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Pontiac Vibe, не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda CR-V под управлением 28-летнего жителя Алтайского края», — сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.





От полученных травм новосибирец скончался на месте ДТП. Водитель «Хонды» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу. По информации полиции, у участников аварии взяли анализ крови, чтобы проверить их на алкоголь.





Сейчас алтайская полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает его причины и обстоятельства.





Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения





В начале марта стало известно, что ночью на трассе «Иртыш» водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Nissan Terrano. Один из пассажиров внедорожника — мужчина 32 лет — в результате аварии погиб на месте.