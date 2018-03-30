Новосибирец погиб в ДТП на трассе в Горном Алтае

Столкновение произошло в 20:44
Столкновение произошло в 20:44

Вечером 29 марта на 12-м километре трассы Усть-Сема — Чемал — Куюс в Республике Алтай столкнулись Pontiac Vibe и Honda CR-V. В результате столкновения погиб 36-летний житель Новосибирска.


«36-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Pontiac Vibe, не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda CR-V под управлением 28-летнего жителя Алтайского края», — сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.


От полученных травм новосибирец скончался на месте ДТП. Водитель «Хонды» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу. По информации полиции, у участников аварии взяли анализ крови, чтобы проверить их на алкоголь.


Сейчас алтайская полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает его причины и обстоятельства.


Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения
Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения


В начале марта стало известно, что ночью на трассе «Иртыш» водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Nissan Terrano. Один из пассажиров внедорожника — мужчина 32 лет — в результате аварии погиб на месте. 

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