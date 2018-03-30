На лампочках сэкономят: власти поменяют фонари на улицах Академгородка

Замена фонарей позволит сэкономить электричества на 2 миллиона в год

В 2018 году «Горсвет» поменяет обычные фонари на светодиодные на 11 улицах в Советском районе Новосибирска.





«Новые светильники установят на Бердском шоссе, проспекте Строителей, проспекте Академика Лаврентьева, улице Героев Труда, Морском проспекте, улице Пирогова, улице Кутателадзе, улице Николаева, проспекте Академика Будкера, улице Терешковой, Детском проезде», — сообщает пресс-центр мэрии.





Эти улицы выбрали, потому что на них нет посторонних подключений — это позволит оценить, сколько денег сэкономят новые светильники.





«Проектом предусмотрена замена 1150 светильников уличного освещения с натриевыми лампами на светодиодные светильники меньшей мощности. Светодиоды являются более высокотехнологичным типом источников света», — объяснили в мэрии.





По предварительным подсчётам, новые светильники будут тратить меньше на 647 тысяч кВт/ч — это 2 миллиона рублей в год. Кроме того, после установки новых светильников власти сэкономят ещё 64 тысячи рублей, которые раньше тратили на замену.





Также в этом году мэрии предстоит уделить внимание ещё одной улице, которая нуждается в фонарях, — на этой неделе в силу вступило решение суда, которое обязало городскую администрацию сделать освещение на Гусинобродском шоссе по пути к кладбищу.