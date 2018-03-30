Массовая авария возле «Ауры»: четверых увезли в больницу

Авария произошла недалеко от торгового центра «Аура»

Сегодня, 30 марта, в Новосибирске выехавший на встречку водитель Mitsubishi столкнулся с тремя машинами на Ипподромской — в больницу увезли четверых пострадавших.







«Mitsubishi двигался со стороны Фрунзе в сторону Военной по Ипподромской, [водитель] не справился с управлением, через газон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя машинами: "Калиной", "Волгой" и японским грузовичком», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.







После ДТП в больницу попали четыре человека — водитель и пассажирка Mitsubishi, а также водитель и пассажир «Калины».





В ГИБДД подчеркнули, что это пока предварительная информация — подробности аварии автоинспекторы ещё выясняют.





По предварительной информации, в аварии сошлись четыре машины





Авария случилась после того, как водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу





В больницу попали четыре участника ДТП





В обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы





12:55

Как сообщили в минздраве Новосибирской области, после аварии госпитализированы трое пострадавших: они в городской больнице № 1 . Двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести, один мужчина — в тяжёлом состоянии.





13:00

По информации Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), в ДТП на Ипподромской сошлись три машины: Mitsubishi, «Лада Калина» и «Волга».







«Пострадало три человека: две женщины и мужчина, зажатый в салоне разорванного автомобиля Mitsubishi. Спасатели МАСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли мужчину из искорёженного кузова и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Также были отключены аккумуляторы всех пострадавших автомобилей», — сообщается в паблике аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».





Сегодня ГИБДД обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой — водителей просят соблюдать скоростной режим на скользких дорогах.