Массовая авария возле «Ауры»: четверых увезли в больницу

Авария произошла недалеко от торгового центра «Аура»
Авария произошла недалеко от торгового центра «Аура»

Сегодня, 30 марта, в Новосибирске выехавший на встречку водитель Mitsubishi столкнулся с тремя машинами на Ипподромской — в больницу увезли четверых пострадавших.


«Mitsubishi двигался со стороны Фрунзе в сторону Военной по Ипподромской, [водитель] не справился с управлением, через газон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя машинами: "Калиной", "Волгой" и японским грузовичком», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.


После ДТП в больницу попали четыре человека — водитель и пассажирка Mitsubishi, а также водитель и пассажир «Калины». 


В ГИБДД подчеркнули, что это пока предварительная информация — подробности аварии автоинспекторы ещё выясняют.


По предварительной информации, в аварии сошлись четыре машины
По предварительной информации, в аварии сошлись четыре машины


Авария случилась после того, как водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу
Авария случилась после того, как водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу


В больницу попали четыре участника ДТП
В больницу попали четыре участника ДТП


В обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы
В обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы


12:55

Как сообщили в минздраве Новосибирской области, после аварии госпитализированы трое пострадавших: они в городской больнице № 1. Двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести, один мужчина — в тяжёлом состоянии.


13:00

По информации Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), в ДТП на Ипподромской сошлись три машины: Mitsubishi, «Лада Калина» и «Волга». 


«Пострадало три человека: две женщины и мужчина, зажатый в салоне разорванного автомобиля Mitsubishi. Спасатели МАСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли мужчину из искорёженного кузова и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Также были отключены аккумуляторы всех пострадавших автомобилей», — сообщается в паблике аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».


Сегодня ГИБДД обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой — водителей просят соблюдать скоростной режим на скользких дорогах.

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