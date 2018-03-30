Массовая авария возле «Ауры»: четверых увезли в больницу
Сегодня, 30 марта, в Новосибирске выехавший на встречку водитель Mitsubishi столкнулся с тремя машинами на Ипподромской — в больницу увезли четверых пострадавших.
«Mitsubishi двигался со стороны Фрунзе в сторону Военной по Ипподромской, [водитель] не справился с управлением, через газон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя машинами: "Калиной", "Волгой" и японским грузовичком», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
После ДТП в больницу попали четыре человека — водитель и пассажирка Mitsubishi, а также водитель и пассажир «Калины».
В ГИБДД подчеркнули, что это пока предварительная информация — подробности аварии автоинспекторы ещё выясняют.
12:55
Как сообщили в минздраве Новосибирской области, после аварии госпитализированы трое пострадавших: они в городской больнице
13:00
По информации Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), в ДТП на Ипподромской сошлись три машины: Mitsubishi, «Лада Калина» и «Волга».
«Пострадало три человека: две женщины и мужчина, зажатый в салоне разорванного автомобиля Mitsubishi. Спасатели МАСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли мужчину из искорёженного кузова и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Также были отключены аккумуляторы всех пострадавших автомобилей», — сообщается в паблике аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня ГИБДД обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой — водителей просят соблюдать скоростной режим на скользких дорогах.
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Ольга Хмелевская
Фото очевидца (1–4), предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска (5)