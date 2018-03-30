Три пешехода попали под колёса за день: среди пострадавших школьник

Ребёнок попал под машину на улице Героев Революции

Вчера, 29 марта, в Новосибирске в ДТП с машинами пострадали три пешехода — один из них, 10-летний мальчик, перед ДТП шёл по пешеходному переходу.





Самые тяжёлые травмы получил 85-летний мужчина в аварии рядом с площадью Калинина возле остановки «Магазин "Чемпион"».





«Перелом костей таза, ушиб головного мозга и многочисленные травмы — доставлен в больницу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





Это ДТП случилось в 21:40: 23-летняя девушка ехала на машине Mazda 3 со стороны Красного проспекта, а пострадавший шёл по дороге вне зоны пешеходного перехода. После аварии девушка поясняла инспекторам, что она ехала со скоростью 60 км/ч.





10-летний мальчик пострадал на улице Героев Революции в Первомайском районе. В автоинспекции отметили, что он шёл по «зебре». В 7:30 его сбил автомобиль BMW X5: у ребёнка перелом кости голени.





Третьего пешехода сбил автобус № 105 , когда отъезжал от остановки «ДК "Энергия"». 71-летний мужчина шёл вне зоны пешеходного перехода, у него сломана стопа.





В ГИБДД зовут жителей города 7 апреля на открытый лекторий по профилактике ДТП — жителям расскажут про аварийность в городе, а также покажут фильм, пропагандирующий правила поведения на дороге. Встреча начнётся в 11:00 на Нижегородской, 272 — в актовом зале ПАТП-5.





Кроме того, сегодня ГИБДД обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой — водителей просят соблюдать скоростной режим на скользких дорогах.