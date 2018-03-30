Рабочие засыпали легендарную яму на Котовского вместе с лужами

Засыпать выбоины на Котовского рабочие начали сегодня утром

Утром 30 марта дорожники начали ремонтировать легендарную яму на Котовского: сыпучие материалы для ремонта они укладывают прямо в лужи.







Новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин, который ведёт в Twittter аккаунт от имени этой ямы, рассказал, что дорожный ремонт он заметил сегодня примерно в половине десятого утра.







«Смотрю — идёт ремонт дороги. Думаю: вот здорово, наконец-то в очередной раз решили отремонтировать, видимо, после вчерашней публикации на НГС. <…> Подошёл посмотрел: какой-то материал сыплют из грузовика прям в ямы, в лужи. <…> Я спросил: это что — технология такая новая укладки или что-то ещё? Молчат, хмурятся. <…> Я почему обратил внимание? Потому что в прошлом году и в позапрошлом году <…> так же засыпали чем-то <…> лужи, потом это закатывали, и этого хватало буквально на несколько недель, потом опять начинали появляться выбоины», — пояснил создатель аккаунта ямы.







После вчерашних публикаций в районе Ямы на Котовского начались работы. Сыпят асфальт (или что там у них за материал) прямо в лужи. ВИДЕО с места событий: pic.twitter.com/0LSCbqj1Pg — Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) 30 марта 2018 г.





В этом году выбоина на улице Котовского появилась на своём привычном месте сразу после схода снега.







«Многие спрашивают, почему про яму на Котовского так много пишут, а про другие ямы пишут меньше. На мой взгляд, потому что яма на Котовского — это как раз сосредоточение всего абсурда, и это своего рода такой памятник качеству ремонта дорог в нашем городе. Тут всё, что может произойти, всё произошло. В прошлом году закатали яму вместе с люком канализационным», — резюмировал Дмитрий Мишин.

