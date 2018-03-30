Белая стена: Новосибирск накрыла метель

Город окутала плотная пелена снега
Город окутала плотная пелена снега

Утром 30 марта Новосибирск окутала метель.


Обильные хлопья снега на правом берегу начали падать в десятом часу утра.


О вероятности осадков в конце недели ранее предупреждали синоптики. «Мы предполагаем ухудшение погодных условий, неблагоприятные явления, осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра 30–31 марта: в порывах до 17–22 м/с», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Кроме того, к новосибирцам с предупреждением обращается автоинспекция.


«В связи с изменениями погодных условий хотелось бы предупредить водителей о соблюдении дистанции, соблюдении скоростного режима и попросить быть взаимовежливыми на дороге. Так как на выходные передают твёрдый минус, хотелось бы, чтобы водители соблюдали скоростной режим», — отметили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Так выглядит утренняя метель из окна офиса НГС
Так выглядит утренняя метель из окна офиса НГС


Красивые хлопья снега начали падать в десятом часу утра
Красивые хлопья снега начали падать в десятом часу утра


Метель закончилась так же внезапно, как и началась. Вид с улицы Выборной
Метель закончилась так же внезапно, как и началась. Вид с улицы Выборной


Снегопад на Орджоникидзе
Снегопад на Орджоникидзе




А это фото сделано с Октябрьской магистрали. Впереди виднеются еле заметные очертания «Ситицентра»
А это фото сделано с Октябрьской магистрали. Впереди виднеются еле заметные очертания «Ситицентра»



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