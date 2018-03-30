Белая стена: Новосибирск накрыла метель
Утром 30 марта Новосибирск окутала метель.
Обильные хлопья снега на правом берегу начали падать в десятом часу утра.
О вероятности осадков в конце недели ранее предупреждали синоптики. «Мы предполагаем ухудшение погодных условий, неблагоприятные явления, осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра 30–31 марта: в порывах до 17–22 м/с», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Кроме того, к новосибирцам с предупреждением обращается автоинспекция.
«В связи с изменениями погодных условий хотелось бы предупредить водителей о соблюдении дистанции, соблюдении скоростного режима и попросить быть взаимовежливыми на дороге. Так как на выходные передают твёрдый минус, хотелось бы, чтобы водители соблюдали скоростной режим», — отметили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Если вы сделали красивые фотографии сегодняшней метели, присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Михаила Руднева (1), автора (2), Анны Богдановой (3), читателей НГС (4-6)
Видео читателей НГС